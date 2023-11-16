***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGünümüzde meydana gelen hızlı kentsel büyüme ve nüfus artışının, şehirlerdeki ulaşım ve lojistik sektörüne yönelik meydana getirdiği zorlukların azaltılmasına yönelik şirketimizin bağlı ortaklıklarından Tripy Mobility Teknoloji A.Ş.'nin AR-GE Birimi tarafından geliştirilen Mobilite ve Depo Yönetimi Süreçlerinin İyileştirilmesi (TripyLink) projesi Gazi Üniversitesi Teknopark Yönetimi tarafından onaylandığı bildirilmiştir.Proje bütçesi 6.200.000 TL olup, geliştirilecek olan mobilite ve depo yönetim sistemi ile çevre dostu elektrikli ulaşım araçlarının lojistik ve depolama süreçlerine entegre edilmesi hedeflenirken araçların kentsel lojistik ve mal taşımacılığının karbon ayak izini azaltarak çevre dostu bir çözüm sunması amaçlanmaktadır.AR-GE projelerimizin geliştirilmesi ve artırılması konusundaki çalışmalarımız devam etmektedir.Kamuoyuna Saygıyla Sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218343BIST