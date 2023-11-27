***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.11.2023 17:52
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
%100 bağlı ortaklığımız olan Tripy Mobility Teknoloji A.Ş.'nin 09/11/2023 tarihinde katıldığı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 10 yıl süre kapsamında olan " Elektrik Destekli Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi Kurulum ve İşletme İşi " ihalesinin kazanıldığı bilgisi tarafımıza iletilmiş olup, belirtilen iş kapsamında Tripy Mobility Teknoloji A.Ş. sözleşmeye davet edilmiştir.
Bu kapsamda minimum 2.000 adet elektrikli bisiklet bir yıl içerisinde İzmir Mücavir Alan sınırları dahilinde Tripy Mobility Teknoloji A.Ş. tarafından teslim edilecek olup, 10 yıl boyunca elektrikli bisiklet işletme yetkisi Tripy Mobility Teknoloji A.Ş. 'de olacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220269
BIST
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18:058.107
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|: 1,85%
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|BINHO
|221,20
|57.489.216
|% 10,00
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|FLAP
|13,31
|249.441.642
|% 10,00
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|MTRKS
|62,70
|69.609.417
|% 10,00
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|ORCAY
|13,42
|220.677.957
|% 10,00
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|MEKAG
|85,80
|225.333.377
|% 10,00
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|DAPGM
|50,40
|101.494.109
|% -10,00
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|EUYO
|18,00
|11.512.257
|% -10,00
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|ORMA
|183,60
|13.887.183
|% -10,00
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|SODSN
|105,40
|7.151.905
|% -9,99
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|GLCVY
|46,00
|143.928.658
|% -9,98
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|THYAO
|260,50
|10.503.963.823
|% 0,29
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|ISCTR
|22,48
|7.207.463.288
|% 5,74
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|AKBNK
|34,30
|4.631.415.821
|% 7,66
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|YKBNK
|19,01
|4.585.968.263
|% 6,68
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|TUPRS
|156,00
|3.937.696.188
|% 3,65
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|ZOREN
|5,31
|2.464.318.158
|% 6,63
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|ISCTR
|22,48
|7.207.463.288
|% 5,74
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|YKBNK
|19,01
|4.585.968.263
|% 6,68
|
|EKGYO
|7,60
|1.418.065.255
|% 3,83
|
|IHLAS
|1,29
|194.625.678
|% 0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|28,8766
|28,9322
|% 0,26
|
|Euro
|31,6135
|31,6213
|% 0,05
|
|Sterlin
|36,3804
|36,5628
|% 0,26
|
|Frank
|32,6889
|32,8859
|% 0,29
|
|Riyal
|7,6854
|7,7240
|% 0,18
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|24,76
|24,79
|% 0,66
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|Platin
|923,15
|924,91
|% 0,66
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|1.066,28
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|80,41
|% 0,66
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|2.013,74
|% 0,66
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