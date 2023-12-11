***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27.11.2023 tarihli KAP yayınımız ile açıkladığımız %100 bağlı ortaklığımız olan Tripy Mobility Teknoloji A.Ş.'nin 09/11/2023 tarihinde katıldığı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 10 yıl süre kapsamında olan "Elektrik Destekli Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi Kurulum ve İşletme İşi" nin sözleşmesi bugün tarihli olarak imzalanmıştır.Bu kapsamda minimum 2.000 adet elektrikli bisiklet bir yıl içerisinde İzmir mücavir alan sınırları dahilinde Tripy Mobility Teknoloji A.Ş. tarafından işletilecek olup, 10 yıl boyunca elektrikli bisiklet işletme yetkisi Tripy Mobility Teknoloji A.Ş.'de olacaktır.Kamuoyuna saygıyla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224631BIST