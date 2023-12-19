***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.12.2023 15:01
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MİA Teknoloji kurucu ortaklarımızdan Mehmet Cengiz Bağmancı, bir kısım kişisel ve sağlık sebepleriyle MİA'ya katkı sağlamasının zorlaşması düşüncesi ve sorumluluğu ile sahip olduğu 21.450.000 adet A Grubu Payın 10.400.000 adedini Ali Gökhan Beltekin'e, 11.050.000 adedini İhsan Ünal 'a, 38.675.000 adet B Grubu payın 10.596.000 adedini Ali Gökhan Beltekin'e, 13.261.000 adedini İhsan Ünal'a devir edilmesi işlemine ilişkin tarafların mutabık kaldığı Protokol 19.12.2023 tarihinde imzalanmıştır. MİA'nın şimdiye kadar göstermiş olduğu başarılarındaki katkılarından dolayı kendisine teşekkürlerimizi sunarız.
Kamuoyuna saygıyla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226951
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|KBORU
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|IEYHO
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|FORMT
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|SAMAT
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|SONME
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|PRZMA
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|2.763.779.482
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|BEGYO
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|1.318.938.347
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|YKBNK
|20,42
|3.359.096.762
|% -4,13
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|ISCTR
|23,88
|3.324.309.636
|% -3,16
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|EKGYO
|7,11
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|Dolar
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|Euro
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|Sterlin
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|37,1359
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|Frank
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|33,7797
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|Riyal
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|16:05
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|Altın Ons
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Yüzde -9.98 oranında düşüşle 37.18 lira fiyatla işlem gören hissede 352, 882 adet işlem
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Yüzde -5.93 oranında düşüşle 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 531, 079 adet işlem