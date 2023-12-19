***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMİA Teknoloji kurucu ortaklarımızdan Mehmet Cengiz Bağmancı, bir kısım kişisel ve sağlık sebepleriyle MİA'ya katkı sağlamasının zorlaşması düşüncesi ve sorumluluğu ile sahip olduğu 21.450.000 adet A Grubu Payın 10.400.000 adedini Ali Gökhan Beltekin'e, 11.050.000 adedini İhsan Ünal 'a, 38.675.000 adet B Grubu payın 10.596.000 adedini Ali Gökhan Beltekin'e, 13.261.000 adedini İhsan Ünal'a devir edilmesi işlemine ilişkin tarafların mutabık kaldığı Protokol 19.12.2023 tarihinde imzalanmıştır. MİA'nın şimdiye kadar göstermiş olduğu başarılarındaki katkılarından dolayı kendisine teşekkürlerimizi sunarız.Kamuoyuna saygıyla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226951BIST