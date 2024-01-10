***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.01.2024 09:44
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye'de bu yıl 18.'si düzenlenen Deloitte Teknoloji Fast 50 2023 Ödül Töreninde MİA Teknoloji olarak "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 50 Şirketi" arasında yerimizi aldık.
Bu ödülü almamızda ve başarılarımızda katkısı olan iş ortaklarımıza, paydaşlarımıza ve değerli çalışanlarımıza teşekkür ederiz.
Yeni projelerimizle hep birlikte büyümeye devam edeceğiz.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237816
BIST
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10:587.768
En Düşük
|Değişim
|: 0,41%
|| 31,72
|Açılış
|: 7.734
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|Önceki Kapanış
|: 7.736
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7.709
En Yüksek
7.768
10:5829,9773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0527
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
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29,9773
En Düşük
29,8218
10:5832,8039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0665
|Açılış
|: 32,7500
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|Önceki Kapanış
|: 32,7500
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32,9000
En Düşük
32,6724
10:581.957,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,79
|Açılış
|: 1.957,90
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|Önceki Kapanış
|: 1.952,10
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1.959,03
En Düşük
1.941,43
BIST En Aktif Hisseler10:56
|EKOS
|52,80
|298.707.113
|% 10,00
|
|MARKA
|47,16
|14.214.738
|% 9,93
|
|GARFA
|102,80
|52.799.215
|% 7,93
|
|BINHO
|304,50
|267.926.418
|% 6,84
|
|AVGYO
|11,08
|19.500.800
|% 6,64
|
|ISKUR
|8.051.000,00
|8.051.000
|% -9,85
|
|TSPOR
|2,80
|112.838.878
|% -7,59
|
|BRKVY
|51,20
|4.061.217
|% -6,74
|
|BAGFS
|28,22
|72.365.962
|% -5,93
|
|ETYAT
|9,70
|3.323.768
|% -5,37
|
|THYAO
|243,20
|1.949.111.464
|% 0,12
|
|HALKB
|13,52
|859.914.672
|% -1,96
|
|ISCTR
|25,28
|859.510.080
|% 0,56
|
|YKBNK
|22,54
|847.240.259
|% 0,54
|
|KBORU
|60,20
|799.539.563
|% 5,99
|
|HALKB
|13,52
|859.914.672
|% -1,96
|
|TSPOR
|2,80
|112.838.878
|% -7,59
|
|BEGYO
|4,50
|172.763.863
|% 1,35
|
|YKBNK
|22,54
|847.240.259
|% 0,54
|
|ISCTR
|25,28
|859.510.080
|% 0,56
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9707
|29,9788
|% 0,18
|
|Euro
|32,7917
|32,8096
|% 0,22
|
|Sterlin
|37,9549
|38,1453
|% 0,13
|
|Frank
|35,0427
|35,2538
|% 0,21
|
|Riyal
|7,9684
|8,0083
|% 0,16
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,96
|23,00
|% 0,66
|
|Platin
|932,40
|934,41
|% 0,66
|
|Paladyum
|981,99
|986,33
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,69
|77,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,07
|2.034,41
|% 0,66
|