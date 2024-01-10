***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye'de bu yıl 18.'si düzenlenen Deloitte Teknoloji Fast 50 2023 Ödül Töreninde MİA Teknoloji olarak "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 50 Şirketi" arasında yerimizi aldık.Bu ödülü almamızda ve başarılarımızda katkısı olan iş ortaklarımıza, paydaşlarımıza ve değerli çalışanlarımıza teşekkür ederiz.Yeni projelerimizle hep birlikte büyümeye devam edeceğiz.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237816BIST