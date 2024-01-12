***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği" 'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla şirket ortaklarımızdan Ali Gökhan Beltekin'e ait 13.675.000 adet pay, İhsan Ünal'a ait 13.675.000 adet pay ve Mehmet Cengiz Bağmancı'ya ait 14.818.000 adet pay senetlerinin kaydileştirme işlemleri için 12.01.2024 ( bugün ) tarihinde başvuru yapıldığı, kaydileştirilen pay senetlerinin satışı için yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılarla görüşülmeye başlandığı belirtilmiştir.Ortaklarımız, elde ettikleri gelirden ihtiyaç oluşması durumunda, Şirketimizin teknoloji odaklı büyüme planları, yeni yatırımlar, iştiraklerin sermaye ihtiyacı, yerli ve/veya yabancı şirket satın alma işlemleri ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere Şirket'e kaynak sağlayabileceklerdir. Konu ile ilgili hisse satışının tamamlandığı işlem gününde KAP açıklaması ayrıca yapılacaktır.Kamuoyuna Saygıyla Sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239057BIST