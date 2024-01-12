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***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.01.2024 16:42
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği" 'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla şirket ortaklarımızdan Ali Gökhan Beltekin'e ait 13.675.000 adet pay, İhsan Ünal'a ait 13.675.000 adet pay ve Mehmet Cengiz Bağmancı'ya ait 14.818.000 adet pay senetlerinin kaydileştirme işlemleri için 12.01.2024 ( bugün ) tarihinde başvuru yapıldığı, kaydileştirilen pay senetlerinin satışı için yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılarla görüşülmeye başlandığı belirtilmiştir.
    Ortaklarımız,  elde ettikleri gelirden ihtiyaç oluşması durumunda, Şirketimizin teknoloji odaklı büyüme planları, yeni yatırımlar, iştiraklerin sermaye ihtiyacı, yerli ve/veya yabancı şirket satın alma işlemleri ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere Şirket'e kaynak sağlayabileceklerdir. Konu ile ilgili hisse satışının tamamlandığı işlem gününde KAP açıklaması ayrıca yapılacaktır.
Kamuoyuna Saygıyla Sunarız. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239057


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OZSUB 27,50 61.355.724 % 10,00  
DOGUB 20,30 138.521.429 % 9,97  
ETILR 14,01 35.891.843 % 9,97  
CATES 55,75 666.843.209 % 9,96  
VRGYO 27,82 239.267.594 % 9,96  
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Frank 35,1609 35,3727 % 0,33  
Riyal 8,0017 8,0418 % 0,35  
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Gümüş ONS 23,35 23,39 % 0,66  
Platin 929,35 930,69 % 0,66  
Paladyum 995,73 1.000,84 % 0,66  
Brent Pet. 79,66 79,66 % 0,66  
Altın Ons 2.057,80 2.058,13 % 0,66  
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