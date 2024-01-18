***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2024 18:47
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18.01.2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
Şirket Yönetim Kurulu'ndaki görevinden ve komite görevlerinden 18.01.2024 tarihli dilekçe ile istifasını sunan Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Cengiz BAĞMANCI'nın istifası kabul edilmiş olup, yerine atama yapıldığında ayrıca kamuoyuna duyuru yapılacaktır.
• İstifa nedeniyle boşalan, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine Sayın İhsan Ünal'ın atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241476
BIST
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18:058.016
En Düşük
|Değişim
|: -0,10%
|| -8,28
|Açılış
|: 8.104
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|Önceki Kapanış
|: 8.024
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8.016
En Yüksek
8.117
18:0530,1288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0013
|Açılış
|: 30,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2650
|
30,1883
En Düşük
30,0435
18:0532,8195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
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32,9856
En Düşük
32,7317
18:051.951,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 7,64
|Açılış
|: 1.951,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.943,41
|
1.955,45
En Düşük
1.939,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HLGYO
|2,65
|5.426.824
|% 49,72
|
|GRTRK
|52,80
|201.443.808
|% 10,00
|
|PRZMA
|47,52
|27.585.100
|% 10,00
|
|VRGYO
|30,80
|231.218.185
|% 10,00
|
|BEGYO
|4,95
|476.820.141
|% 10,00
|
|MEGMT
|35,84
|1.950.505.918
|% -9,99
|
|CATES
|62,60
|2.297.182.479
|% -9,99
|
|SNPAM
|91,65
|13.941.250
|% -9,97
|
|BAGFS
|26,24
|367.574.942
|% -9,14
|
|SURGY
|42,20
|1.274.700.215
|% -9,09
|
|ASTOR
|110,40
|6.791.024.737
|% 7,92
|
|THYAO
|250,75
|6.538.588.617
|% -0,69
|
|ISCTR
|25,86
|5.881.466.099
|% 0,70
|
|SASA
|36,02
|5.238.641.985
|% 6,69
|
|YKBNK
|21,98
|4.146.923.285
|% -0,90
|
|EKGYO
|8,98
|2.458.386.855
|% 2,28
|
|ISCTR
|25,86
|5.881.466.099
|% 0,70
|
|YKBNK
|21,98
|4.146.923.285
|% -0,90
|
|ZOREN
|4,43
|698.644.299
|% 0,91
|
|SASA
|36,02
|5.238.641.985
|% 6,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1236
|30,1288
|% 0,00
|
|Euro
|32,7875
|32,8195
|% 0,01
|
|Sterlin
|38,0751
|38,2660
|% -0,07
|
|Frank
|34,5358
|34,7439
|% -0,49
|
|Riyal
|8,0091
|8,0493
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,62
|22,65
|% 0,66
|
|Platin
|902,53
|904,46
|% 0,66
|
|Paladyum
|939,33
|942,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,10
|79,10
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.013,88
|2.014,19
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
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