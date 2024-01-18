***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 18.01.2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısındaŞirket Yönetim Kurulu'ndaki görevinden ve komite görevlerinden 18.01.2024 tarihli dilekçe ile istifasını sunan Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Cengiz BAĞMANCI'nın istifası kabul edilmiş olup, yerine atama yapıldığında ayrıca kamuoyuna duyuru yapılacaktır.• İstifa nedeniyle boşalan, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine Sayın İhsan Ünal'ın atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241476BIST