***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket ortaklarımızdan Mehmet Cengiz Bağmancı'ya ait 14.818.000 adet pay senetlerinin 22.01.2024 (bugün) tarihinde pay başına ortalama 30,73 TL fiyatla ve özel emir blok satış yöntemiyle kurumsal yabancı yatırımcılara satış işlemi gerçekleştirildiği belirtilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242043BIST