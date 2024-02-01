***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.02.2024 09:20
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye'nin sağlık bilim ve teknolojileri alanında ileri teknoloji ve inovasyon ihtiyacını karşılamak ve dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile stratejik planlamalar yürüten Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile şirketimiz arasında 11 ay süre ile "TÜSEB Bilgi Yönetim Sistemi Yazılım Geliştirilmesi Bakım Onarım Ek Modül ve -E İmza Entegrasyonu Teknik Destek İşi Hizmet Alımı Sözleşmesi KDV dahil 3.899.992,80 TL bedel ile imzalanmıştır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245942
BIST
'
11:178.628
En Düşük
|Değişim
|: 1,55%
|| 131,65
|Açılış
|: 8.514
|
|Önceki Kapanış
|: 8.497
|
8.514
En Yüksek
8.638
11:1730,3706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0269
|Açılış
|: 30,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3761
En Düşük
30,2613
11:1732,8296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0061
|Açılış
|: 32,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
32,9495
En Düşük
32,7768
11:171.991,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 7,15
|Açılış
|: 1.991,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.984,07
|
2.000,89
En Düşük
1.983,32
BIST En Aktif Hisseler11:17
|METUR
|8,09
|8.977.668
|% 32,41
|
|BURVA
|139,70
|35.097.732
|% 10,00
|
|MOBTL
|5,40
|148.228.423
|% 9,98
|
|AVHOL
|38,78
|75.066.049
|% 9,98
|
|SNPAM
|102,00
|7.144.386
|% 9,97
|
|SELGD
|36,90
|2.254.738
|% -10,00
|
|KBORU
|136,00
|28.875.656
|% -9,99
|
|DIRIT
|17,66
|1.820.817
|% -9,99
|
|SODSN
|85,80
|176.147
|% -5,30
|
|ISFIN
|12,00
|117.373.617
|% -4,61
|
|THYAO
|275,00
|2.786.802.490
|% 0,82
|
|BINHO
|579,00
|1.545.473.267
|% 8,22
|
|EKGYO
|10,43
|1.536.157.365
|% 3,78
|
|TUPRS
|153,60
|1.329.388.488
|% 2,40
|
|KCHOL
|167,00
|1.238.704.148
|% 3,92
|
|EKGYO
|10,43
|1.536.157.365
|% 3,78
|
|AKFGY
|2,09
|95.192.124
|% 1,95
|
|YKBNK
|22,08
|954.575.456
|% 1,10
|
|ZOREN
|4,70
|169.087.094
|% 0,86
|
|ADESE
|2,35
|79.672.429
|% 0,43
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3667
|30,3706
|% 0,09
|
|Euro
|32,8131
|32,8296
|% 0,02
|
|Sterlin
|38,2959
|38,4880
|% -0,10
|
|Frank
|35,0023
|35,2132
|% -0,05
|
|Riyal
|8,0735
|8,1139
|% 0,06
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,75
|22,77
|% 0,66
|
|Platin
|913,47
|916,69
|% 0,66
|
|Paladyum
|967,62
|971,04
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,41
|80,41
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,58
|2.039,91
|% 0,66
|