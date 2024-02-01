***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye'nin sağlık bilim ve teknolojileri alanında ileri teknoloji ve inovasyon ihtiyacını karşılamak ve dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile stratejik planlamalar yürüten Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile şirketimiz arasında 11 ay süre ile "TÜSEB Bilgi Yönetim Sistemi Yazılım Geliştirilmesi Bakım Onarım Ek Modül ve -E İmza Entegrasyonu Teknik Destek İşi Hizmet Alımı Sözleşmesi KDV dahil 3.899.992,80 TL bedel ile imzalanmıştır.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245942BIST