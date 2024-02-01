***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTripy Mobility Teknoloji iş geliştirme faaliyetleri kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanan "Şarj Hizmet Yönetmeliği Üçüncü Bölüm Madde 21 2. Fıkra ile ilgili 32262 Sayılı Karar" doğrultusunda, 31.01.2024 tarihi itibari ile en az 50 adet elektrikli araç şarj istasyonu işletilmesi koşulu uyarınca Tripy Mobility Teknoloji istenen şartları sağlamış olup 49 Yıllık lisans işletme hakkını sürdürmeye hak kazanmıştır. Tripy Mobility Teknoloji olarak EPDK tarafından tanımlanan Yeşil Şarj İstasyonu kapsamında da 2024 yılı içerisinde şarj istasyonlarımızı Yeşil Şarj İstasyonu'na çevirmek için GES yatırımlarına başlama noktasında hazırlıklarımızı planlamaktayız.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245944BIST