***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYabancı dil öğrenimini sanal gerçeklik ortamına taşıyarak yeni bir dil edinmek isteyen kullanıcıların interaktif senaryolar ve çevresel etkileşimler ile dil becerilerinin geliştirilmesi amacıyla şirketimizin Ar-Ge Birimi tarafından geliştirilen "VR Speaking Club" yazılım projesi Gazi Üniversitesi Teknopark Yönetimi Hakem Heyeti tarafından onaylanmıştır.Proje bütçesi 4.000.000 TL olup, geliştirilecek olan uygulama ile yenilikçi dil öğrenme metodolojileri, dil analizi motoru ve geri bildirim mekanizmaları sayesinde yabancı dil öğrenmek isteyen herkesin dil becerilerinde belirgin bir gelişim sağlanması hedeflenmektedir. İlgili projenin 18 ay içerisinde tamamlanarak mobil uygulama platformları üzerinden yabancı dil öğrenmek isteyen herkesin hizmetine sunulması planlanmaktadır.AR-GE projelerimizin geliştirilmesi ve artırılması konusundaki çalışmalarımız devam etmektedir.Kamuoyuna Saygıyla Sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246401BIST