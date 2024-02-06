***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi arasında 2024 yılı için 1 yıl süre ile "Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Bakım, Güncelleme, Geliştirme Hizmet Alımı Sözleşmesi" KDV dahil 4.716.000 TL bedel ile imzalanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247162BIST