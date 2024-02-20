***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSağlık Sektörü Ürün Ailemize Yeni Üye!MİA Teknoloji, Yönetim Kurulu olarak, Tam Otomatik İlaç Etiketleme Sistemi'nin Türkiye'de üretimi için yatırım yapma kararı almıştır.Hastanelerin dijital dönüşümü, ilaçların güvenli bir şekilde son kullanıcıya ulaşmasını sağlamak için kritik bir öneme sahiptir. Bu bağlamda, HIMSS akreditasyonunun 6. ve 7. seviyelerinde, eczanelerde hastalara verilen ilaçların birim doz haline getirilmesi gerekmektedir. Üreteceğimiz Tam Otomatik İlaç Etiketleme Sistemi, bu gereksinimleri karşılamak için tasarlanmıştır. Sistem hem cihaz hem de sarf malzemesi maliyetlerini önemli ölçüde azaltma hedefine ek olarak ülkemizde bu tür sistemlerin ithalatını ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.Sistemin Ar-Ge altyapısı tamamlanmıştır. Patent/faydalı model başvurusuyla ilgili süreçler devam etmektedir. İlk parti üretimin 6 ay içerisinde tamamlanarak satışlara başlanması hedeflenmektedir. Sistem, bu çalışma yöntemiyle otomatik etiketleme yapan yerli tek cihaz olma özelliğine sahiptir.Patent sonrası, Türkiye satışları için Yerli Malı Belgesi, ABD satışları için FDA Belgesi ve Avrupa satışları için CE Belgesinin alınmasının ardından global pazara odaklanılması hedeflenmektedir.Donanım ve yazılım altyapısı tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilecek olan bu sistem/cihaz, ampul, flakon, tablet, draje ve intraket gibi ilaç formlarına uygun olarak geliştirilecektir.Türkiye'de sağlık sektöründe faaliyet gösteren tüm kurumlar, yani sağlık bakanlığına bağlı hastaneler, üniversite hastaneleri, vakıf üniversiteleri ve özel hastaneler başta olmak üzere, HIMSS Seviye 6-7 kapsamındaki tüm sağlık tesisleri, dijital etiketleme cihazımızın avantajlarından faydalanabilirler. Ayrıca, Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi bölgelerde de sağlık sektöründe hızla büyüyen pazarlarda talep görmesi beklenmektedir. Bunun yanı sıra, ABD ve Avrupa Ülkeleri gibi gelişmiş sağlık altyapısına sahip ülkelerde de potansiyel müşteri kitlesi bulunmaktadır. Bu çerçevede, ürünümüzün hem ulusal hem de uluslararası pazarda önemli bir talep görmesi beklenmektedir.Sistem, çeşitli avantajları da beraberinde getirmektedir. Bunlar· İlaç güvenliğinin sağlanmasıyla, hastaların doğru ilaçları alması ve yanlış uygulamaların önlenmesi,· Tekil ilaç ve sarf malzemelerinin takibinin yapılmasıyla, envanter yönetimi optimize edilmesi ve kaynak israfının önüne geçilmesi,· Hasta başı barkodlu doğrulamanın sunulmasıyla, her hasta için doğru ilacın ve dozun verilmesi ve yanlışlık riskinin azaltılması,· İş gücü ve zaman tasarrufunun sağlanmasıyla, personelin daha verimli çalışması ve iş süreçlerinin optimize edilmesi,· İade yönetimine destek verilmesiyle, yanlış verilen ilaçların geri alınması ve uygun şekilde yönetilmesi,· Kapalı döngü ilaç yönetim sistemi oluşturulmasıyla, ilaçların üretiminden tüketimine kadar olan süreçte izlenebilirlik ve kontrol sağlanması.· İlaçların gerçek zamanlı takip edilmesiyle, stok yönetiminin optimize edilmesiŞeklinde kısaca özetlenebilir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250668BIST