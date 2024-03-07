***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.03.2024 22:52
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesi gereğince, Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 (Lisans N 203803) Lisansı sahibi "Mahmut Selim GÜRLER"'in Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak atanmasına, aynı zamanda Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesine yeni üye olarak görev almasına, İlker Atikmen'in Yatırımcı İlişkileri personeli olarak görevine devam etmesine,oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256589
BIST
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18:059.054
En Düşük
|Değişim
|: 3,54%
|| 309,60
|Açılış
|: 8.798
|
|Önceki Kapanış
|: 8.745
|
8.798
En Yüksek
9.054
18:0531,9448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1271
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3700
|
31,9485
En Düşük
31,7696
18:0535,0874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0882
|Açılış
|: 35,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,1000
|
35,1037
En Düşük
34,8145
18:052.218,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 11,25
|Açılış
|: 2.218,37
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207,12
|
2.219,05
En Düşük
2.204,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMSN
|163,90
|909.609.612
|% 10,00
|
|SKYLP
|167,20
|26.924.449
|% 10,00
|
|MEGMT
|51,70
|151.404.416
|% 10,00
|
|KENT
|869,00
|16.628.931
|% 10,00
|
|GLBMD
|44,44
|96.300.592
|% 10,00
|
|PEKGY
|27,72
|293.691.408
|% -10,00
|
|FONET
|47,98
|404.761.982
|% -9,98
|
|UFUK
|239,00
|12.143.590
|% -9,98
|
|QNBFL
|149,60
|26.298.597
|% -9,97
|
|SAMAT
|59,85
|581.965.291
|% -9,93
|
|THYAO
|272,75
|10.372.583.234
|% 4,50
|
|EREGL
|45,66
|5.533.631.672
|% 3,12
|
|LMKDC
|36,30
|4.879.725.949
|% 5,77
|
|TUPRS
|171,10
|3.690.915.316
|% 1,24
|
|REEDR
|66,20
|3.388.667.350
|% 9,97
|
|ISCTR
|10,37
|2.911.726.397
|% 5,60
|
|EKGYO
|11,05
|2.082.425.487
|% 3,46
|
|ZOREN
|5,35
|853.372.367
|% 3,08
|
|LMKDC
|36,30
|4.879.725.949
|% 5,77
|
|KOZAL
|24,84
|3.148.061.965
|% 5,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9224
|31,9373
|% 0,38
|
|Euro
|35,0118
|35,1038
|% 0,30
|
|Sterlin
|41,4388
|41,6465
|% -0,02
|
|Frank
|36,8720
|37,0569
|% 0,03
|
|Riyal
|8,6275
|8,6708
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,33
|24,39
|% 0,66
|
|Platin
|917,41
|925,48
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.039,13
|1.043,23
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,11
|83,11
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.159,48
|2.160,35
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 279, 78 artarak (% 3.03 ) 9, 527
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17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ALCTL, MEGMT
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17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EREGL, LMKDC
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17:59XU100
Endeks 9, 005 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 98 üstünde . İşlem hacmi 89, 272.00 milyon TL de
-
17:58SMART
Yüzde 9.67 oranında artışla 60.65 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 441, 539 adet işlem