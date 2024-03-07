***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesi gereğince, Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 (Lisans N 203803) Lisansı sahibi "Mahmut Selim GÜRLER"'in Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak atanmasına, aynı zamanda Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesine yeni üye olarak görev almasına, İlker Atikmen'in Yatırımcı İlişkileri personeli olarak görevine devam etmesine,oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256589BIST