***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDünyada giderek önemi artan tarım alanında etkin kaynak kullanımına yönelik olarak, tarımda kaynak ve süreç yönetiminin sensörler üzerinden alınan verilerin yapay zeka destekli algoritmalar üzerinden kıymetlendirilerek, birim alanda maksimum veri almaya yönelik çözüm üretimi için tarım alanında yetkili alan uzmanlarımızı ile ortak çalışmalara başlanmıştır.Özellikle giderek önemi artan tohum, süre ve gübre kullanımının MİA Teknoloji A.Ş. tarafından geliştirilecek algoritmalar ile en etkin şekilde kullanılarak tüm dünyada yaşanmakta olan "Tarım Devrimini"nin bir parçası olmayı hedefliyoruz.Proje ve gelişmelerden ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260252BIST