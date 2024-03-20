***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket ortaklarımızdan İhsan Ünal'a ait 12.100.000 adet ve şirket ortaklarımızdan Ali Gökhan Beltekin'e ait 12.100.000 adet pay senetlerinin 20.03.2024 (bugün) tarihinde, pay başına ortalama 66,40 TL fiyatla ve özel emir blok satış yöntemiyle kurumsal yabancı yatırımcılara satış işlemi gerçekleştirilmiştir.Ortaklarımız, elde ettikleri gelirden ihtiyaç oluşması durumunda, şirketin gelecek vizyonunda bulunan olası savunma sanayi faaliyetleri kapsamında şirket satın alımı, savunma sanayi temelli çeşitli Ar-Ge çalışmalarının gerçekleştirilmesi, sağlık bilişim teknolojileri alanında yapay zekâ çalışmalarının yapılması ve yapay zekâ destekli tarım çalışmalarının yapılması gibi çeşitli faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla şirkete kaynak sağlayacaktır.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260706BIST