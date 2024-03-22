***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.03.2024 10:13
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21.03.2024 tarihli Borsa İstanbul tarafından yapılan "2024 yılı ikinci üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylar" ile ilgili duyuruda
Şirketimiz "BIST 50 Endeksi"ne alınmıştır. Bu hususta tüm yatırımcılarımıza, paydaşlarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ederiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261361
BIST
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11:489.186
En Düşük
|Değişim
|: 0,50%
|| 45,61
|Açılış
|: 9.162
|
|Önceki Kapanış
|: 9.141
|
9.152
En Yüksek
9.223
11:4832,0718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0466
|Açılış
|: 32,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7400
|
32,2123
En Düşük
31,8778
11:4834,7409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,1351
|Açılış
|: 35,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,0445
En Düşük
34,5306
11:482.232,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -10,27
|Açılış
|: 2.232,70
|
|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
|
2.260,11
En Düşük
2.219,95
BIST En Aktif Hisseler11:46
|MEKAG
|66,55
|91.761.430
|% 10,00
|
|DESPC
|63,80
|33.023.814
|% 10,00
|
|MEGMT
|50,15
|197.956.343
|% 9,98
|
|IZINV
|65,00
|39.400.852
|% 9,98
|
|DOFER
|44,56
|102.415.480
|% 9,97
|
|PEKGY
|15,68
|107.157.904
|% -9,99
|
|EUYO
|17,80
|13.035.693
|% -7,82
|
|MAKIM
|54,30
|28.148.016
|% -7,18
|
|LOGO
|82,10
|137.803.391
|% -7,07
|
|CUSAN
|24,44
|37.389.121
|% -7,00
|
|THYAO
|290,00
|4.522.362.827
|% 1,58
|
|YKBNK
|26,44
|2.446.788.937
|% 1,77
|
|ISCTR
|11,19
|2.295.645.635
|% 0,36
|
|VESTL
|89,10
|1.988.939.061
|% 3,85
|
|AKBNK
|45,60
|1.643.411.999
|% 1,24
|
|ISCTR
|11,19
|2.295.645.635
|% 0,36
|
|YKBNK
|26,44
|2.446.788.937
|% 1,77
|
|ZOREN
|5,45
|415.774.925
|% -0,18
|
|KOZAL
|23,04
|1.022.746.984
|% 3,97
|
|PETKM
|23,48
|1.037.022.705
|% 2,44
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0624
|32,0727
|% 0,15
|
|Euro
|34,7226
|34,7413
|% -0,39
|
|Sterlin
|40,7512
|40,9554
|% -1,39
|
|Frank
|35,9164
|36,0965
|% -1,26
|
|Riyal
|8,6330
|8,6762
|% -0,84
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,55
|24,58
|% 0,66
|
|Platin
|905,83
|907,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,34
|1.005,90
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,52
|85,52
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.166,58
|2.166,90
|% 0,66
|