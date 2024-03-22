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***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.03.2024 10:13
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       21.03.2024 tarihli Borsa İstanbul tarafından yapılan "2024 yılı ikinci üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylar" ile ilgili duyuruda
Şirketimiz "BIST 50 Endeksi"ne alınmıştır. Bu hususta tüm yatırımcılarımıza, paydaşlarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ederiz.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261361


BIST
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEKAG 66,55 91.761.430 % 10,00  
DESPC 63,80 33.023.814 % 10,00  
MEGMT 50,15 197.956.343 % 9,98  
IZINV 65,00 39.400.852 % 9,98  
DOFER 44,56 102.415.480 % 9,97  
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Dolar 32,0624 32,0727 % 0,15  
Euro 34,7226 34,7413 % -0,39  
Sterlin 40,7512 40,9554 % -1,39  
Frank 35,9164 36,0965 % -1,26  
Riyal 8,6330 8,6762 % -0,84  
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11:46 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,55 24,58 % 0,66  
Platin 905,83 907,17 % 0,66  
Paladyum 1.000,34 1.005,90 % 0,66  
Brent Pet. 85,52 85,52 % 0,66  
Altın Ons 2.166,58 2.166,90 % 0,66  
Seans Raporu 11:46
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