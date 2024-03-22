***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.03.2024 tarihli Borsa İstanbul tarafından yapılan "2024 yılı ikinci üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylar" ile ilgili duyurudaŞirketimiz "BIST 50 Endeksi"ne alınmıştır. Bu hususta tüm yatırımcılarımıza, paydaşlarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ederiz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261361BIST