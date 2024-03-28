***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Sürükleyici Teknolojiler Departmanı, Karma Gerçeklik Teknolojileri geliştirme hedefleri doğrultusunda, Apple Vision Pro Karma gerçeklik gözlüğüyle, savunma sanayi, sivil havacılık, uzay ve üretim alanlarında sektörün ihtiyaçlarına yönelik olarak-Uzaktan Bakım, Holografik Destek ve Operasyonel Yardım,-Teorik, Pratik ve Uygulamalı Eğitim ve Simülasyon Ürünleri,-Planlama, Yönetim ve Koordinasyon Uygulamaları,-Yapay Zekâ Desteğiyle Obje Tanıma, Nesne ve Alan Algılama ve Anlamlandırma, proje, tasarım ve ürün geliştirme çalışmalarına başlanmıştır.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263750BIST