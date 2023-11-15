***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.11.2023 07:51
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvuru Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.03.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 38.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 494.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMIAT00023 5.000.000 60.000.000,000 1200,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMIAT00023 Nâma
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 33.000.000 396.000.000,000 1200,00000 B Grubu B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 38.000.000 456.000.000,000 1200,00000
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 97.000.000
Geçmiş Yıl Karları (TL) 359.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 07.06.2023
SPK Başvuru Tarihi 07.06.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 10.11.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 494.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 456.000.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin sermaye artırımı ve şirket ana sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup 10.11.2023 tarih 2023-70 sayılı bültende yayımlanmıştır.
Kamuoyu bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217973
BIST