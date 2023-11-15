***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvuru SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.03.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000Mevcut Sermaye (TL) 38.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 494.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREMIAT00023 5.000.000 60.000.000,000 1200,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMIAT00023 NâmaB Grubu, MIATK, TREMIAT00015 33.000.000 396.000.000,000 1200,00000 B Grubu B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 38.000.000 456.000.000,000 1200,00000İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 97.000.000Geçmiş Yıl Karları (TL) 359.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 07.06.2023SPK Başvuru Tarihi 07.06.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 10.11.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 494.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 456.000.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin sermaye artırımı ve şirket ana sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup 10.11.2023 tarih 2023-70 sayılı bültende yayımlanmıştır.Kamuoyu bilgisine sunarız.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217973BIST