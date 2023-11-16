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***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.11.2023 09:55
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermayesi Artırımına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.03.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 38.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 494.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMIAT00023 5.000.000 60.000.000,000 1200,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMIAT00023 Nâma
B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 33.000.000 396.000.000,000 1200,00000 B Grubu B Grubu, MIATK, TREMIAT00015 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 38.000.000 456.000.000,000 1200,00000

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 20.11.2023

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 97.000.000
Geçmiş Yıl Karları (TL) 359.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 07.06.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 10.11.2023
SPK Başvuru Tarihi 07.06.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 10.11.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 22.11.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 21.11.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 16.11.2023 tarihli toplantısında SPK tarafından Şirketimize iletilen yazıya istinaden Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihinin 20.11.2023 ve Ödeme tarihinin de 22.11.2023 olarak belirlenmesi ve bu işlemlerle ilgili olarak MKK başvurusunun yapılmasına ve KAP duyurusunun yapılarak kamuoyuyla paylaşılmasına karar vermiştir..
Kamuoyu bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ek-1 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Ek-2 Onaylı Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218355


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