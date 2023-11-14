***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
14.11.2023 22:24
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2021, 18.02.2022, 12.05.2022, 16.08.2022, 04.11.2022, 31.01.2023 ,28.04.2023, 11.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi uyarınca Sermaye Artırımından Elde Edilen Fon'un kullanımı ile ilgili hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217968
BIST
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18:057.671
En Düşük
|Değişim
|: 1,36%
|| 102,75
|Açılış
|: 7.601
|
|Önceki Kapanış
|: 7.568
|
7.520
En Yüksek
7.689
18:0528,6605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0287
|Açılış
|: 28,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6600
|
28,6605
En Düşük
28,6203
18:0531,1864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 30,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
31,1905
En Düşük
31,1442
18:051.806,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,94
|Açılış
|: 1.806,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.807,88
|
1.808,25
En Düşük
1.806,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|22,22
|144.364.191
|% 10,00
|
|ARASE
|67,65
|579.796.504
|% 10,00
|
|BFREN
|11.910,00
|378.832.243
|% 10,00
|
|CRDFA
|6,71
|69.470.738
|% 10,00
|
|ESEN
|103,40
|302.182.710
|% 10,00
|
|PRZMA
|56,70
|62.022.557
|% -10,00
|
|KSTUR
|1.908,00
|5.177.975
|% -10,00
|
|KLNMA
|60,75
|13.109.411
|% -10,00
|
|TURGG
|488,75
|43.903.092
|% -9,99
|
|MARKA
|34,22
|7.333.417
|% -9,99
|
|THYAO
|237,10
|8.949.736.377
|% 2,11
|
|TUPRS
|152,20
|4.173.415.834
|% 3,54
|
|EKGYO
|7,49
|3.970.841.824
|% 6,85
|
|ISCTR
|20,08
|3.479.718.035
|% 1,41
|
|PETKM
|21,48
|3.388.996.554
|% 6,34
|
|EKGYO
|7,49
|3.970.841.824
|% 6,85
|
|IHLAS
|1,47
|396.745.270
|% 7,30
|
|ISCTR
|20,08
|3.479.718.035
|% 1,41
|
|ZOREN
|5,11
|856.677.307
|% 2,61
|
|YKBNK
|16,29
|2.672.132.008
|% 1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6148
|28,6486
|% 0,06
|
|Euro
|31,1578
|31,1820
|% -0,01
|
|Sterlin
|35,6723
|35,8512
|% -0,02
|
|Frank
|32,0771
|32,2703
|% -0,05
|
|Riyal
|7,6104
|7,6486
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,08
|23,11
|% 0,66
|
|Platin
|889,15
|890,14
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.017,51
|1.023,13
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,50
|82,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.962,96
|1.963,31
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59FENER
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17:56
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17:56XU100
Endeks 7, 647 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 73, 461.00 milyon TL de