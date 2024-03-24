***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
24.03.2024 21:45
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2021, 18.02.2022, 12.05.2022, 16.08.2022, 04.11.2022, 31.01.2023 ,28.04.2023, 11.08.2023, 14.11.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi uyarınca Sermaye Artırımından Elde Edilen Fon'un kullanımı ile ilgili hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261745
BIST
'
18:059.112
En Düşük
|Değişim
|: -0,32%
|| -29,20
|Açılış
|: 9.162
|
|Önceki Kapanış
|: 9.141
|
9.081
En Yüksek
9.223
18:0532,1726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,2047
|Açılış
|: 32,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7300
|
32,1726
En Düşük
31,9043
18:0534,8158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,2133
|Açılış
|: 35,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,3500
|
34,8810
En Düşük
34,5419
18:052.233,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 7,76
|Açılış
|: 2.234,64
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,80
|
2.238,68
En Düşük
2.221,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEKAG
|66,55
|110.677.669
|% 10,00
|
|GOLTS
|407,00
|539.419.610
|% 10,00
|
|AZTEK
|118,80
|173.392.076
|% 10,00
|
|DESPC
|63,80
|54.599.931
|% 10,00
|
|BERA
|19,82
|686.121.670
|% 9,99
|
|ENSRI
|33,30
|195.237.838
|% -10,00
|
|KSTUR
|8.370,00
|22.100.730
|% -10,00
|
|PEKGY
|15,68
|945.553.762
|% -9,99
|
|ULUFA
|12,51
|108.337.548
|% -9,94
|
|MAKIM
|52,70
|89.169.244
|% -9,91
|
|THYAO
|291,25
|13.055.341.874
|% 2,01
|
|YKBNK
|26,64
|5.342.349.153
|% 2,54
|
|ISCTR
|11,02
|4.621.958.643
|% -1,17
|
|AKBNK
|45,82
|4.031.331.852
|% 1,73
|
|VESTL
|83,00
|3.876.284.838
|% -3,26
|
|ISCTR
|11,02
|4.621.958.643
|% -1,17
|
|YKBNK
|26,64
|5.342.349.153
|% 2,54
|
|ZOREN
|5,27
|1.003.255.188
|% -3,48
|
|EKGYO
|10,03
|1.481.207.104
|% -4,57
|
|PETKM
|22,94
|3.137.013.386
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0818
|32,1098
|% 0,44
|
|Euro
|34,7661
|34,7770
|% 0,50
|
|Sterlin
|41,2351
|41,4418
|% -0,04
|
|Frank
|36,4829
|36,6658
|% 0,01
|
|Riyal
|8,7291
|8,7728
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,63
|24,66
|% 0,66
|
|Platin
|896,91
|899,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|984,62
|990,30
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,96
|84,96
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.165,29
|2.165,89
|% 0,66
|