***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.11.2023 17:33
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ali Gökhan BELTEKİN 97.955.000,00 TRY 19,8289
İhsan ÜNAL 94.640.000,00 TRY 19,1579
Mehmet Cengiz BAĞMANCI 60.125.000,00 TRY 12,1711
DİĞER 241.280.000,00 TRY 48,8421
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 65000000 TRY 13,1578 İMTİYAZLI İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 429000000 TRY 86,8421 İMTİYAZSIZ İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220620
BIST