***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Ali Gökhan BELTEKİN 97.955.000,00 TRY 19,8289İhsan ÜNAL 94.640.000,00 TRY 19,1579Mehmet Cengiz BAĞMANCI 60.125.000,00 TRY 12,1711DİĞER 241.280.000,00 TRY 48,8421Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 65000000 TRY 13,1578 İMTİYAZLI İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 429000000 TRY 86,8421 İMTİYAZSIZ İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220620BIST