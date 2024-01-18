***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Ali Gökhan BELTEKİN 118.951.000,00 TRY 24,0791İhsan ÜNAL 118.951.000,00 TRY 24,0791Mehmet Cengiz BAĞMANCI 14.818.000,00 TRY 2,9996DİĞER 241.280.000,00 TRY 48,8421Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviALİ GÖKHAN BELTEKİN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bilgisayar Mühendisi 09.10.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yoktur Hayır 22.8157 A - B Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiİHSAN ÜNAL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilgisayar Mühendisi 09.10.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yoktur Hayır 22.1447 A - B Bağımsız Üye Değil YokturÖZGÜR ÇİVİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 11.08.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Astaldi-Türkerler J.V.-Genel Müdür 0 Yoktur Bağımsız Üye Hayır Riski Erken Saptanması Komitesi-Başkan Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Başkan Kurumsal Yönetim Komitesi-BaşkanALİ YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 11.08.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Atılım Üniversitesi-Öğretim Üyesi Hayır 0 Yoktur Bağımsız Üye Hayır Denetim Komitesi-Başkan Kurumsal Yönetim Komitesi-Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241477BIST