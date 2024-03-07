***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.03.2024 22:52
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
İhsan ÜNAL Yönetim Kurulu Üyesi 16.08.2006 +90 444 46 42 +90 850 440 46 42 ihsan.unal@miateknoloji.com - -
Arzu ŞAHDALAMAN GÜL Mali Müşavir 21.12.2020 +90 444 46 42 +90 850 440 46 42 arzu.gul@miateknoloji.com - -
İlker ATİKMEN Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 01.08.2022 +90 444 46 42 +90 531 734 70 42 ilker.atikmen@miateknoloji.com Düzey 3 905784
Mahmut Selim GÜRLER Yatırımcı İlişkileri Direktörü 07.03.2024 +90 444 46 42 +90 531 734 70 42 selim.gurler@miateknoloji.com Düzey 3 203803
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ali Gökhan BELTEKİN 118.951.000,00 TRY 24,08
İhsan ÜNAL 118.951.000,00 TRY 24,08
DİĞER 241.280.000,00 TRY 51,84
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256590
BIST