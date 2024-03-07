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***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.03.2024 22:52
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
İhsan ÜNAL Yönetim Kurulu Üyesi 16.08.2006 +90 444 46 42 +90 850 440 46 42 ihsan.unal@miateknoloji.com - -
Arzu ŞAHDALAMAN GÜL Mali Müşavir 21.12.2020 +90 444 46 42 +90 850 440 46 42 arzu.gul@miateknoloji.com - -
İlker ATİKMEN Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 01.08.2022 +90 444 46 42 +90 531 734 70 42 ilker.atikmen@miateknoloji.com Düzey 3 905784
Mahmut Selim GÜRLER Yatırımcı İlişkileri Direktörü 07.03.2024 +90 444 46 42 +90 531 734 70 42 selim.gurler@miateknoloji.com Düzey 3 203803

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ali Gökhan BELTEKİN 118.951.000,00 TRY 24,08
İhsan ÜNAL 118.951.000,00 TRY 24,08
DİĞER 241.280.000,00 TRY 51,84




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256590


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TMSN 163,90 909.609.612 % 10,00  
SKYLP 167,20 26.924.449 % 10,00  
MEGMT 51,70 151.404.416 % 10,00  
KENT 869,00 16.628.931 % 10,00  
GLBMD 44,44 96.300.592 % 10,00  
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Euro 35,0118 35,1038 % 0,30  
Sterlin 41,4388 41,6465 % -0,02  
Frank 36,8741 37,0590 % 0,04  
Riyal 8,6274 8,6707 % -0,00  
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Gümüş ONS 24,31 24,36 % 0,66  
Platin 917,41 925,48 % 0,66  
Paladyum 1.039,13 1.043,23 % 0,66  
Brent Pet. 83,12 83,12 % 0,66  
Altın Ons 2.159,57 2.160,30 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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