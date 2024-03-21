***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Ali Gökhan BELTEKİN 106.851.000,00 TRY 21,63İhsan ÜNAL 106.851.000,00 TRY 21,63DİĞER 280.298.000,00 TRY 56,74http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261200BIST