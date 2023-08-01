***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıTCDD Teknik Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih01/08/2023Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumlu olması öngörülmektedir.AçıklamalarŞirketimiz ile TCDD Teknik Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. arasında "Eti Maden İşletmeleri Kurumsal Kaynak Yönetimi (PDKS) Yazılım Geliştirme ve Bakım Hizmet Alımı" işi kapsamında 6.360.000 TL+ KDV bedel ve 24 ay süreyle bakım, destek sözleşmesi imzalanmıştır. İlgili sözleşme bedeli ikinci 12 aylık dönemde revize edilecek olup, 24 ay süre sonunda tarafların mutabık kalması durumunda devam edecektir.TCDD Teknik Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş %100 kamu sermayesi yöneten bir mühendislik şirketidir. 2017 yılında TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, TÜRKSAT A.Ş. ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştiraki olarak kurulmuştur. Mühendislik, müşavirlik, varlık yönetimi, teknoloji ve bakım yönetimi alanlarında sektörün ihtiyaçlarına yaratıcı çözümler getirmek üzere faaliyet göstermektedir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179371BIST