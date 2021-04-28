***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
28.04.2021 18:18
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.04.2021 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimizin 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 13.336.879 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, Sn. Zülabidin ÖZAY'a tahsisli olarak, 30.000.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılmasına ilişkin olarak ekli Fonun Kullanım Yerleri Yönetim Kurulu Raporunun kabulüne katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Sayın Pay Sahiplerine saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931921
BIST
18:051.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,09
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.380
18:058,2270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0220
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
18:059,9650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0319
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9687
En Düşük
9,8553
18:05469,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,14
|Açılış
|: 469,22
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|19,03
|292.301
|% 10,00
|
|SONME
|35,94
|3.925.103
|% 9,98
|
|UZERB
|45,64
|449.052
|% 9,98
|
|MERIT
|224,00
|1.363.712
|% 9,97
|
|INTEM
|42,14
|3.820.932
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|92.605.145
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.744.956
|% -9,98
|
|NIBAS
|15,18
|12.482.907
|% -9,96
|
|KERVN
|0,73
|961.480
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.044.041
|% -9,78
|
|EREGL
|18,94
|1.148.210.655
|% -2,62
|
|KRDMD
|7,02
|846.975.284
|% -1,27
|
|GARAN
|7,12
|838.683.651
|% 0,00
|
|PETKM
|6,52
|690.266.226
|% 0,00
|
|THYAO
|12,01
|671.017.094
|% 0,67
|
|YKBNK
|2,10
|381.131.568
|% 0,96
|
|KRDMD
|7,02
|846.975.284
|% -1,27
|
|GARAN
|7,12
|838.683.651
|% 0,00
|
|PETKM
|6,52
|690.266.226
|% 0,00
|
|GWIND
|4,82
|504.666.686
|% -8,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2216
|8,2270
|% 0,27
|
|Euro
|9,9405
|9,9650
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,4034
|11,4606
|% 0,15
|
|Frank
|8,9709
|9,0249
|% 0,22
|
|Riyal
|2,1851
|2,1961
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-1,27
|
|Altın Gr.
|469
|469
|0,14
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,12
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|-0,04
|
|B. Petrol
|66,98
|66,98
|1,11
|