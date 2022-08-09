***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.08.2022 10:31
***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MNDRS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MNDRS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053369
BIST
12:552.788
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -6,63
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.781
12:5517,9620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0124
|Açılış
|: 17,9830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
12:5518,3878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0896
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
12:551.034,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,87
|Açılış
|: 1.034,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,88
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler12:53
|KRTEK
|22,00
|38.815.904
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|43.585.200
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|41.700.329
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|29.711.598
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|59.720.459
|% 9,95
|
|ASUZU
|240,60
|8.958.982
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,96
|15.849.842
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|124.753.870
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|766.561
|% -9,55
|
|YAYLA
|4,16
|8.676.630
|% -7,14
|
|THYAO
|58,40
|2.643.129.002
|% -0,60
|
|TUPRS
|281,30
|1.035.277.730
|% 2,85
|
|EKGYO
|3,48
|900.619.116
|% 1,16
|
|YKBNK
|5,22
|871.346.227
|% 0,38
|
|SISE
|23,66
|624.449.891
|% -1,00
|
|EKGYO
|3,48
|900.619.116
|% 1,16
|
|MOBTL
|2,00
|284.361.498
|% 6,38
|
|ALBRK
|1,60
|175.115.324
|% 3,23
|
|ODAS
|4,16
|284.643.346
|% -1,65
|
|TTKOM
|9,34
|359.640.134
|% -3,31
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9594
|17,9644
|% 0,08
|
|Euro
|18,3850
|18,3939
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,7079
|21,8168
|% 0,55
|
|Frank
|18,7853
|18,8985
|% 0,50
|
|Riyal
|4,7658
|4,7897
|% 0,22
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|2,66
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.034
|2,23
|
|Cumhuriyet
|6.887
|6.991
|11,00
|
|Tam
|6.920
|6.974
|-13,00
|
|Yarım
|3.372
|3.409
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.704
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,64
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|-0,02
|
|B. Petrol
|96,03
|96,03
|-0,62
|