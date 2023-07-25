***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.07.2023 15:55
***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MNDRS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174990
BIST
'
16:316.589
En Düşük
|Değişim
|: -1,59%
|| -106,25
|Açılış
|: 6.721
|
|Önceki Kapanış
|: 6.695
|
6.538
En Yüksek
6.725
16:3126,9506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0088
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,0741
En Düşük
26,8590
16:3129,7270
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0200
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0771
En Düşük
29,6856
16:311.695,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,52
|Açılış
|: 1.695,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.695,90
|
1.702,16
En Düşük
1.687,96
BIST En Aktif Hisseler16:29
|ADEL
|298,10
|189.883.506
|% 10,00
|
|BIENY
|57,75
|1.714.855.281
|% 10,00
|
|ZEDUR
|60,50
|59.456.372
|% 10,00
|
|ISATR
|385.100,00
|385.100
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.100.000,00
|1.100.000
|% 10,00
|
|EUYO
|11,97
|6.821.081
|% -10,00
|
|GESAN
|91,45
|3.944.541.663
|% -9,99
|
|KONTR
|201,00
|2.429.061.785
|% -9,99
|
|BURCE
|172,30
|120.219.056
|% -9,98
|
|YEOTK
|143,80
|1.525.640.562
|% -9,96
|
|ASTOR
|100,70
|11.370.621.144
|% -5,62
|
|THYAO
|219,50
|9.215.452.652
|% -1,04
|
|ASELS
|71,70
|5.647.556.931
|% 1,99
|
|EUPWR
|173,20
|5.303.314.385
|% -9,93
|
|EREGL
|37,34
|4.395.336.304
|% -1,63
|
|ZOREN
|4,02
|1.212.362.875
|% -7,37
|
|YKBNK
|13,14
|3.351.154.391
|% 2,82
|
|EKGYO
|8,19
|1.641.993.376
|% -0,97
|
|ODAS
|10,00
|1.949.135.439
|% -5,57
|
|KRDMD
|22,84
|4.219.735.753
|% -0,09
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9009
|26,9108
|% -0,12
|
|Euro
|29,6983
|29,7375
|% -0,03
|
|Sterlin
|34,4053
|34,5779
|% -0,25
|
|Frank
|30,8567
|31,0426
|% -0,17
|
|Riyal
|7,1586
|7,1945
|% -0,20
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|3,93
|
|Altın Gr.
|1.693
|1.694
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|11.300
|11.471
|-55,00
|
|Tam
|11.044
|11.142
|-12,00
|
|Yarım
|5.513
|5.597
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.757
|2.798
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,62
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|21,27
|21,30
|0,16
|
|B. Petrol
|82,14
|82,14
|-0,34
|
Seans Raporu
16:29
daha fazla
-
16:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -86, 3 kaybederek (% -1.19 ) 7, 150
-
16:44XU100
Endeks 6, 581 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 7 altında . İşlem hacmi 115, 194.00 milyon TL de
-
16:43ODAS
Yüzde -5.57 oranında düşüşle 10.00 lira fiyatla işlem gören hissede 192, 802, 393 adet işlem
-
16:42EUPWR
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 173.10 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 547, 218 adet işlem
-
16:41UZERB
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 214.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 912 adet işlem