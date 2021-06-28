***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.04.2021-27.04.2021-03.05.2021-04.05.2021-03.06.2021-04.06.2021-09.06.2021-17.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3'üncü maddesinin, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin, "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 14'üncü maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ve ayrıca ekteki tadil metninde yer alan "Payların Devri" başlıklı maddenin 20'inci madde olarak ve "Birleşme ve Bölünme Hükümleri" başlıklı maddenin 21'inci madde olarak Esas Sözleşme'ye eklenmesine ve mevcut esas sözleşmedeki "Yasal Hükümler" başlıklı 20'nci maddenin numarasının 22 olarak değiştirilmesine ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 21'inci maddenin numarasının 23 olarak değiştirilmesine ve ilgili maddenin ekteki şekilde tadili 28.06.2021 tarihinde yapılan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3'üncü maddesinin, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin, "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 14'üncü maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ve ayrıca ekteki tadil metninde yer alan "Payların Devri" başlıklı maddenin 20'inci madde olarak ve "Birleşme ve Bölünme Hükümleri" başlıklı maddenin 21'inci madde olarak Esas Sözleşme'ye eklenmesine ve mevcut esas sözleşmedeki "Yasal Hükümler" başlıklı 20'nci maddenin numarasının 22 olarak değiştirilmesine ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 21'inci maddenin numarasının 23 olarak değiştirilmesine ve ilgili maddenin ekteki şekilde tadili 28.06.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısında onaylanmıştır. Onaylanan madde tadil tasarısı ektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944490BIST