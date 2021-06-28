***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
28.06.2021 15:37
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.04.2021-27.04.2021-03.05.2021-04.05.2021-03.06.2021-04.06.2021-09.06.2021-17.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3'üncü maddesinin, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin, "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 14'üncü maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ve ayrıca ekteki tadil metninde yer alan "Payların Devri" başlıklı maddenin 20'inci madde olarak ve "Birleşme ve Bölünme Hükümleri" başlıklı maddenin 21'inci madde olarak Esas Sözleşme'ye eklenmesine ve mevcut esas sözleşmedeki "Yasal Hükümler" başlıklı 20'nci maddenin numarasının 22 olarak değiştirilmesine ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 21'inci maddenin numarasının 23 olarak değiştirilmesine ve ilgili maddenin ekteki şekilde tadili 28.06.2021 tarihinde yapılan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3'üncü maddesinin, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin, "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 14'üncü maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ve ayrıca ekteki tadil metninde yer alan "Payların Devri" başlıklı maddenin 20'inci madde olarak ve "Birleşme ve Bölünme Hükümleri" başlıklı maddenin 21'inci madde olarak Esas Sözleşme'ye eklenmesine ve mevcut esas sözleşmedeki "Yasal Hükümler" başlıklı 20'nci maddenin numarasının 22 olarak değiştirilmesine ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 21'inci maddenin numarasının 23 olarak değiştirilmesine ve ilgili maddenin ekteki şekilde tadili 28.06.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısında onaylanmıştır. Onaylanan madde tadil tasarısı ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944490
BIST
18:051.372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,58
|Açılış
|: 1.372
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|Önceki Kapanış
|: 1.373
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1.375
En Düşük
1.352
18:058,7388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
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|Açılış
|: 8,7200
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|Önceki Kapanış
|: 8,7100
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8,7477
En Düşük
8,6689
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 10,3800
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En Düşük
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18:05494,90
En Yüksek
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|Açılış
|: 494,90
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|Önceki Kapanış
|: 496,88
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499,17
En Düşük
491,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NIBAS
|12,99
|7.765.893
|% 9,99
|
|ARMDA
|45,14
|5.126.989
|% 9,99
|
|TKURU
|271,00
|3.657.958
|% 9,98
|
|YAPRK
|39,02
|15.035.282
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.380.283
|% 9,97
|
|EUKYO
|7,40
|6.842.857
|% -9,98
|
|SAMAT
|4,75
|39.670.420
|% -9,87
|
|DENGE
|3,07
|1.046.726
|% -9,17
|
|MERIT
|16,32
|1.398.646
|% -8,57
|
|TDGYO
|7,19
|7.777.137
|% -8,06
|
|THYAO
|13,39
|1.189.927.913
|% -3,39
|
|GARAN
|8,25
|1.051.073.168
|% 0,86
|
|EKGYO
|1,92
|645.233.816
|% -1,03
|
|KOZAL
|117,20
|542.803.982
|% 0,43
|
|KRDMD
|6,80
|521.294.411
|% 2,56
|
|EKGYO
|1,92
|645.233.816
|% -1,03
|
|YKBNK
|2,16
|363.211.779
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|174.268.523
|% 0,79
|
|GARAN
|8,25
|1.051.073.168
|% 0,86
|
|PEKGY
|1,00
|115.713.597
|% 1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7367
|8,7388
|% 0,64
|
|Euro
|10,3969
|10,4060
|% 0,35
|
|Sterlin
|12,0481
|12,1086
|% 0,19
|
|Frank
|9,4441
|9,5010
|% 0,37
|
|Riyal
|2,3214
|2,3330
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-14,16
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-1,98
|
|Cumhuriyet
|3.260
|3.309
|-47,00
|
|Tam
|3.245
|3.327
|-47,08
|
|Yarım
|1.569
|1.609
|-22,77
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,38
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,83
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,25
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,31
|74,31
|0,17
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Seans Raporu
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 3 kaybederek (% -0.52 ) 1, 210
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, YAPRK, DOAS, TKURU, TACTR, MERKO, KUTPO, NIBAS, VANGD
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17:59
TKURU, EDIP, KUTPO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SAMAT, TDGYO, UTPYA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 214 hisse senedinden 60 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 144 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem