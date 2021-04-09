***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketin 31.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan mevcut kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL'den 1.250.000.000 TL'na çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2021-2025 (5 yıl) uzatılmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi değişikliği, 09.04.2021 tarihinde İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 09.04.2021 tarih ve 10306 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.Yürürlükteki tüm tescil edilmiş değişiklikleri içeren güncel Esas Sözleşme ekte yer almaktadır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 09/04/2021 09/04/2021 10306http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926389BIST