***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
22.11.2022 15:03
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın 22.11.2022 tarih ve E-18454353-100.06-12706 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8 inci maddesine göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081591
BIST
15:104.726
En Yüksek
|Değişim
|: 3,41%
|| 155,82
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.729
En Düşük
4.567
15:1018,6240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
15:1019,1179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0435
|Açılış
|: 19,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1780
En Düşük
19,0421
15:101.046,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,80
|Açılış
|: 1.046,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.048,15
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler15:08
|RNPOL
|22,00
|72.863.278
|% 10,00
|
|MERKO
|7,48
|67.773.858
|% 10,00
|
|PRDGS
|13,86
|117.910.704
|% 10,00
|
|IMASM
|169,40
|29.736.779
|% 10,00
|
|CMENT
|66,00
|2.329.008
|% 10,00
|
|SILVR
|17,34
|16.090.393
|% -9,97
|
|KERVN
|1,15
|1.493.370
|% -9,45
|
|ZEDUR
|31,00
|1.460.777
|% -7,79
|
|MZHLD
|157,50
|100.738.874
|% -7,02
|
|COSMO
|90,00
|2.178.929
|% -5,36
|
|THYAO
|108,00
|5.282.727.392
|% 1,03
|
|EREGL
|40,06
|5.214.513.206
|% 6,26
|
|SASA
|149,20
|4.543.103.406
|% 9,79
|
|HEKTS
|40,34
|4.057.501.390
|% 7,86
|
|KRDMD
|13,62
|3.370.701.887
|% 3,57
|
|EKGYO
|5,94
|2.798.027.491
|% 2,77
|
|KRDMD
|13,62
|3.370.701.887
|% 3,57
|
|YKBNK
|11,55
|2.803.697.697
|% 1,23
|
|PETKM
|16,04
|3.210.861.254
|% 4,91
|
|ISCTR
|9,98
|1.962.443.755
|% 2,36
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6156
|18,6296
|% 0,05
|
|Euro
|19,1045
|19,1193
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,0458
|22,1564
|% 0,48
|
|Frank
|19,4202
|19,5372
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9407
|4,9655
|% 0,03
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|8,47
|
|Altın Gr.
|1.046
|1.047
|5,83
|
|Cumhuriyet
|6.998
|7.104
|7,00
|
|Tam
|7.011
|7.080
|8,00
|
|Yarım
|3.405
|3.461
|4,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.730
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,29
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|12,74
|12,76
|0,27
|
|B. Petrol
|88,67
|88,67
|1,22
|
Seans Raporu
15:08
daha fazla
-
15:22MAGEN
Yüzde 6.67 oranında artışla 31.34 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 637, 244 adet işlem
-
15:21XU100
Endeks 4, 725 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 39 üstünde . İşlem hacmi 75, 758.00 milyon TL de
-
15:21YESIL
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 200, 458 adet işlem
-
15:20YESIL
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 159, 818 adet işlem
-
15:19MERKO
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.48 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 551, 589 adet işlem