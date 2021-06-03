***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.12.2020-19.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar17.04.2014 Tarih ve EÜ/4969-132/02832 numaralı EPDK Lisansımız kapsamında işletilmekte olan doğalgaz yakıtlı, termik-kojenerasyon tipindeki üretim tesisimiz, 17.12.2020 tarihli ve 9813-11 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde yapılan tadil işlemiyle Birleşik Elektrik Üretim Tesisine dönüştürülmüştür. Bu kapsamda tekstil üretim tesislerimizin iç tüketiminin karşılanabilmesi amacıyla kurulumu tamamlanan 7,8779 MWp/6,200 MWe kurulu gücünde olan çatı üstü Güneş Enerjisi Santralı tesisimiz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı/Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ve TEİAŞ yetkililerinden oluşan Kabul Heyetinin yapmış olduğu kontrol ve incelemeler sonucunda işletmeye alınmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939851BIST