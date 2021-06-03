Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.06.2021 14:56



***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.12.2020-19.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

17.04.2014 Tarih ve EÜ/4969-132/02832 numaralı EPDK Lisansımız kapsamında işletilmekte olan doğalgaz yakıtlı, termik-kojenerasyon tipindeki üretim tesisimiz, 17.12.2020 tarihli ve 9813-11 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde yapılan tadil işlemiyle Birleşik Elektrik Üretim Tesisine dönüştürülmüştür.  Bu kapsamda tekstil üretim tesislerimizin iç tüketiminin karşılanabilmesi amacıyla kurulumu tamamlanan 7,8779 MWp/6,200 MWe kurulu gücünde olan çatı üstü Güneş Enerjisi Santralı tesisimiz,  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı/Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ve TEİAŞ yetkililerinden oluşan Kabul Heyetinin yapmış olduğu kontrol ve incelemeler sonucunda işletmeye alınmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939851


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:171.418
Değişim :  -0,88% |  -12,56
Açılış :  1.435  
Önceki Kapanış :  1.431  
En Yüksek
1.441 En Düşük
1.413
BIST En Aktif Hisseler16:17
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EPLAS 30,36 11.815.045 % 10,00  
KATMR 3,63 105.188.555 % 10,00  
MZHLD 42,42 4.319.693 % 9,95  
PENGD 3,45 8.979.405 % 9,87  
COSMO 10,50 286.780 % 9,72  
daha fazla
16:17 Alış Satış %  
Dolar 8,6939 8,6959 % 1,20  
Euro 10,5788 10,5855 % 0,83  
Sterlin 12,2654 12,3269 % 1,03  
Frank 9,6060 9,6639 % 0,79  
Riyal 2,3127 2,3243 % 1,24  
daha fazla
16:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.877 1.878 -30,67  
Altın Gr. 525 525 -1,77  
Cumhuriyet 3.477 3.530 -5,00  
Tam 3.460 3.547 -9,92  
Yarım 1.672 1.716 -4,80  
Çeyrek 839 858 -2,40  
Gümüş.Ons 27,38 27,41 -0,77  
Gümüş Gr. 7,66 7,67 -0,12  
B. Petrol 71,29 71,29 -0,06  
Seans Raporu 16:17
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru