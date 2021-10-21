***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.10.2021 18:17
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğu başvuru sonucu yapılan ön inceleme ve değerlendirme süreçleri neticesinde MENDERES FABRİCS markasıyla 20.10.2021 tarihi itibarıyla 2006/4 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ"in 10'uncu maddesinde yer alan Marka Destek Programı kapsamına alınmasının uygun görüldüğü tarafımıza bildirilmiştir. Marka destek programı, ülkemizin rekabet avantajlarını elinde bulundurduğu ve bu konuda potansiyeli olan ürün gruplarını bünyesinde bulunduran şirketlerin, üretimden pazarlamaya, satıştan satış sonrasındaki hizmetlere kadar bütün süreci içinde barındıracak şekilde yönetimsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişmelerini sağlamak amacıyla uluslararası pazarda kendi isimleriyle global bir oyuncu olabilmeleri için oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Programın Şirketimizin yurtdışındaki gelişim ve büyümesine önemli katkıları sağlaması öngörülmektedir. Şirketimize ve paydaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz. Saygılarımızla, Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971739
BIST
18:051.455
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 22,62
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.455
En Düşük
1.417
18:059,4818
En Yüksek
|Değişim
|: 2,93%
|| 0,2700
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,4923
En Düşük
9,1938
18:0511,0493
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 0,2991
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,0698
En Düşük
10,7257
18:05542,45
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 14,67
|Açılış
|: 542,45
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
544,68
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|37,40
|11.591.910
|% 10,00
|
|SERVE
|14,31
|318.031
|% 9,99
|
|EDIP
|3,92
|51.589.664
|% 9,80
|
|HLGYO
|2,62
|38.136.089
|% 9,62
|
|OLMK
|7,70
|9.746.974
|% 9,38
|
|YEOTK
|59,70
|202.271.171
|% -9,95
|
|FADE
|8,60
|322.448.733
|% -9,95
|
|MERIT
|26,38
|32.875.408
|% -9,90
|
|ERSU
|4,57
|78.529.461
|% -9,86
|
|KSTUR
|263,00
|600.561
|% -8,87
|
|GARAN
|8,99
|4.306.305.783
|% -1,32
|
|FROTO
|188,60
|1.843.546.739
|% 6,67
|
|THYAO
|13,97
|1.456.738.397
|% 1,23
|
|YKBNK
|2,49
|1.338.648.784
|% 1,22
|
|SASA
|27,60
|1.169.628.564
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,49
|1.338.648.784
|% 1,22
|
|GARAN
|8,99
|4.306.305.783
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,94
|762.996.227
|% 1,04
|
|KRDMD
|7,25
|1.156.516.066
|% 1,26
|
|AKBNK
|5,32
|801.252.624
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4798
|9,4818
|% 2,93
|
|Euro
|11,0394
|11,0493
|% 2,78
|
|Sterlin
|13,0288
|13,0942
|% 2,63
|
|Frank
|10,2781
|10,3400
|% 2,96
|
|Riyal
|2,5204
|2,5330
|% 2,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-2,84
|
|Altın Gr.
|541
|542
|13,75
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,05
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,11
|
|B. Petrol
|84,04
|84,04
|-1,78
|