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***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.10.2021 18:17



***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğu başvuru sonucu yapılan ön inceleme ve değerlendirme süreçleri neticesinde MENDERES FABRİCS markasıyla 20.10.2021 tarihi itibarıyla 2006/4 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ"in 10'uncu maddesinde yer alan Marka Destek Programı kapsamına alınmasının uygun görüldüğü tarafımıza bildirilmiştir.  Marka destek programı, ülkemizin rekabet avantajlarını elinde bulundurduğu ve bu konuda potansiyeli olan ürün gruplarını bünyesinde bulunduran şirketlerin, üretimden pazarlamaya, satıştan satış sonrasındaki hizmetlere kadar bütün süreci içinde barındıracak şekilde yönetimsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişmelerini sağlamak amacıyla uluslararası pazarda kendi isimleriyle global bir oyuncu olabilmeleri için oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Programın  Şirketimizin yurtdışındaki gelişim ve büyümesine önemli katkıları sağlaması öngörülmektedir. Şirketimize ve paydaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz. Saygılarımızla, Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971739


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