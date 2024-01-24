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***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.01.2024 18:20
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.04.2023-30.11.2020-24.09.2020-28.12.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

03.04.2023 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamamız ile ilgili olarak SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 23/7 maddesi gereğince yapılan güncelleme açıklamasıdır   Şirketimize ait İzmir İli, Bornova İlçesi, Kazımdirik Mahallesi, 3777 Ada, 5 Parselde kayıtlı bulunan arsa üzerinde Adnan Kılıçoğlu İnşaat Mühendislik Mimarlık Ticaret ve Limited Şirketi "Adnan Kılıçoğlu İnşaat" tarafından inşa edilmekte olan Trade Mark Pi Bornova projesinin 2024 yılı Ocak ayında tamamlanacağı duyurulmuştu.  Konut ve ticari ünitelerden oluşan Trademark Pi Bronova projesi iki bloktan oluşmaktadır. Kapalı otopark alanı, peyzaj alanı ve iki adet yüzme havuzu bulunan Trademark Pi Bornova 1+1 ve 2+1 dairelerden oluşan konut tapulu projedir. Trade Mark Pi Bornova projesinde eşyalı ve eşyasız daireler bulunmaktadır.   Yüklenici firmadan almış olduğumuz bilgiye göre   Güncel durumda bloklardan biri tamamlanmıştır. Eşyalı dairelerde yer alacak eşyalar tedarik edilmeye başlanmıştır. Diğer blokta ise seramik, boya ve ince işler devam etmektedir.   İnşaatın tamamlanarak 2024 yılı Nisan ayı başında oturma ruhsatına başvurulması planlanmaktadır. Belediyedeki süreçlere bağlı olarak 2024 yılı Mayıs ayı sonuna kadar Trademark Pi Bronova projesinde oturumun başlatılması hedeflenmektedir.  Proje ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242606


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