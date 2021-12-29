***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
29.12.2021 17:45
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
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Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.02.2021-12.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ana ortağımız Akça Holding A.Ş.'nin Şirketimiz sermayesinde sahip olduğu 65.000.000 TL nominal değerli (B) grubu payların 31.12.2021 tarihine kadar borsada satışı kapsamında VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü" başlıklı 27'nci maddesi hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru sonucunun olumlu olduğu hususu 12.03.2021 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya duyurulmuştu. Ancak, uygun piyasa koşullarının oluşmaması nedeniyle söz konusu pay satışından vazgeçilmiştir. Konuya ilişkin Akça Holding A.Ş. tarafından yapılan açıklama ekte yer almaktadır. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986939
BIST
18:051.895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.847
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895
|
1.901
En Düşük
1.829
18:0512,6510
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0082
|Açılış
|: 12,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9600
|
12,6989
En Düşük
12,5412
18:0514,4229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0358
|Açılış
|: 14,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4600
|
14,4309
En Düşük
14,2412
18:05734,37
En Yüksek
|Değişim
|: 6,98%
|| 47,92
|Açılış
|: 734,25
|
|Önceki Kapanış
|: 686,45
|
735,91
En Düşük
683,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TACTR
|38,50
|3.082.840
|% 10,00
|
|ENKAI
|15,34
|138.390.850
|% 9,96
|
|GLRYH
|2,76
|48.189.193
|% 9,96
|
|RTALB
|22,52
|136.415.026
|% 9,96
|
|NTHOL
|5,97
|844.181.295
|% 9,94
|
|KLNMA
|17,50
|811.042
|% -42,43
|
|SEYKM
|12,36
|18.797.558
|% -9,98
|
|ULUSE
|60,40
|2.182.674
|% -9,85
|
|NUGYO
|5,70
|108.683.848
|% -8,06
|
|OYYAT
|46,26
|33.470.848
|% -7,85
|
|EREGL
|29,28
|2.048.463.236
|% 5,25
|
|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 1,78
|
|THYAO
|21,08
|1.649.292.813
|% 2,93
|
|SASA
|53,35
|1.575.105.857
|% 1,04
|
|SISE
|13,85
|1.439.521.753
|% 3,28
|
|EKGYO
|2,20
|679.490.875
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|902.137.786
|% 0,58
|
|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 1,78
|
|NTHOL
|5,97
|844.181.295
|% 9,94
|
|TSKB
|1,44
|182.510.051
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6492
|12,6510
|% -0,06
|
|Euro
|14,3455
|14,4229
|% 0,25
|
|Sterlin
|17,0143
|17,0996
|% 7,45
|
|Frank
|13,7832
|13,8663
|% 7,35
|
|Riyal
|3,3607
|3,3776
|% 7,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-2,65
|
|Altın Gr.
|734
|734
|47,81
|
|Cumhuriyet
|4.982
|5.057
|335,00
|
|Tam
|4.956
|5.085
|338,38
|
|Yarım
|2.395
|2.460
|163,69
|
|Çeyrek
|1.201
|1.230
|81,84
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,75
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,25
|9,27
|-0,04
|
|B. Petrol
|79,38
|79,38
|0,14
|