***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.02.2021-12.03.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarAna ortağımız Akça Holding A.Ş.'nin Şirketimiz sermayesinde sahip olduğu 65.000.000 TL nominal değerli (B) grubu payların 31.12.2021 tarihine kadar borsada satışı kapsamında VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü" başlıklı 27'nci maddesi hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru sonucunun olumlu olduğu hususu 12.03.2021 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya duyurulmuştu. Ancak, uygun piyasa koşullarının oluşmaması nedeniyle söz konusu pay satışından vazgeçilmiştir. Konuya ilişkin Akça Holding A.Ş. tarafından yapılan açıklama ekte yer almaktadır. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986939BIST