***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim
05.07.2021 16:49
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Açıklama
Şirketimizin 2021 yılı 2. Çeyrek Finansal Sonuçları 12.08.2021 Perşembe günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
01/04/2021 30/06/2021 12/08/2021
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946295
BIST
18:001.392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 15,69
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.393
En Düşük
1.376
18:008,6632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0164
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
18:0010,2869
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0114
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2651
18:00498,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,03
|Açılış
|: 498,87
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler18:00
|VAKFN
|11,77
|8.811.112
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.793.611
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|8.702.954
|% 10,00
|
|ESEN
|31,78
|123.823.694
|% 9,97
|
|BIOEN
|24,74
|216.609.996
|% 9,96
|
|PKENT
|2.304,00
|2.360.148
|% -10,00
|
|TACTR
|31,42
|1.159.301
|% -9,97
|
|METUR
|5,03
|69.208.274
|% -6,85
|
|DIRIT
|3,75
|158.363
|% -5,78
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|THYAO
|14,12
|1.165.553.814
|% 2,77
|
|GARAN
|8,63
|989.532.445
|% 2,74
|
|KOZAL
|111,40
|782.404.755
|% -1,24
|
|SASA
|29,50
|678.941.638
|% 3,07
|
|KRDMD
|6,91
|358.552.766
|% 2,52
|
|GARAN
|8,63
|989.532.445
|% 2,74
|
|PEKGY
|1,29
|140.417.068
|% 6,61
|
|YKBNK
|2,22
|239.444.636
|% 1,37
|
|THYAO
|14,12
|1.165.553.814
|% 2,77
|
|EKGYO
|1,90
|124.965.977
|% 0,53
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6617
|8,6632
|% -0,19
|
|Euro
|10,2794
|10,2869
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,9486
|12,0085
|% -0,17
|
|Frank
|9,3530
|9,4094
|% -0,38
|
|Riyal
|2,3018
|2,3134
|% -0,24
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|3,91
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|5,52
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,67
|
|Çeyrek
|797
|815
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|26,44
|26,48
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|-0,03
|
|B. Petrol
|76,01
|76,01
|-0,16
|