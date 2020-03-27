***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin TarihiANKARA ŞUBE ŞUBE TUNUS CD. KONAK APARTMANI NO:50 / A-8 KAVAKLIDERE TOLGA KAL 0-312-4687910 0-312-4687917 01.01.1995ADANA ŞUBE ŞUBE REŞATBEY MAHALLESİ 62028 SOKAK ABDÜRRAHİM GİZER APT. B BLOK BİNA NO: 4 ASMA KAT N:1 SEYHAN ADANA GÖKHAN ARIKAN 0-322-4588062 0-322-4577927 01.01.1995İZMİR ŞUBE ŞUBE AKDENİZ MAHALLESİ CUMHURİYET BULVARI NO:90 ATAMAN ERMAN İŞ MERKEZİ KAT:5/501-502 KONAK İZMİR HAKKI ONGUN 0-232-4644020 0-232-4645014 01.01.1998ŞAŞKINBAKKAL ŞUBE ŞUBE BAĞDAT CAD. NURULLAH BEY APT. NO:394/11 ŞAŞKINBAKKAL/İSTANBUL SERDAR KARATEPE 0-216-4117622 0-216-4111624 01.01.2009ERENKÖY ŞUBE ŞUBE Suadiye Mah. Bağdat Cad. No:357 Hacı Mavuk iş merkezi k:2 d:4 Kadıköy/ İSTANBUL HATİCE ŞULE ÜLGER ÜNAL 0-216-4708277 0-216-4709983 01.01.2009AMASYA İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Kirazlidere Mahallesi Mehmet Varinli Caddesi Yagliyan Apt. N. 76/78 D 6" Amasya GÜZİDE ÇELİKCAN 0-358 502 09 04 0-358 502 09 62 24.03.2020Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerVESİLE ŞARLIOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜRRIZA KAAN FERHATOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili -Genel Koordinatör Üst Düzey Yönetici GENEL KOORDİNATÖRMETE MUZAFER BIÇAKLIOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR YRD.OĞUZHAN BÜYÜKBAYRAM Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR YRD.FİGEN ÖZAVCI GÜMÜLCİNELİ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR YRD.ERGÜN TEKGÜL Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici VİOP DİREKTÖRÜ -MERT YILMAZ KAS BİRİM YÖNETİCİSİİ Üst Düzey Yönetici YÖNETİM KURULU ÜYESİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832687BIST