***MTRYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
14.12.2020 16:52
***MTRYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım
İlgili Şirketler MTRYO
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TRAECBYO91Q7 MTRYO Nakit Temettü Ödeme 6,36185 6,36185 14/12/2020 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893046
BIST
17:291.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 19,05
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.395
En Düşük
1.378
17:297,8468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0047
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8243
17:299,5514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0480
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
17:29462,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,78
|Açılış
|: 461,97
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
459,28
BIST En Aktif Hisseler17:27
|VERTU
|10,67
|28.301.218
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,10
|1.159.502
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|571.783
|% 9,99
|
|OZKGY
|5,51
|353.332.410
|% 9,98
|
|OZKGY
|5,51
|353.332.410
|% 9,98
|
|BERA
|19,66
|220.254.028
|% -9,98
|
|SEYKM
|25,08
|9.909.359
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|3.367.197
|% -9,98
|
|COSMO
|7,16
|445.500
|% -9,94
|
|BASCM
|10,81
|175.028
|% -9,16
|
|PETKM
|4,86
|2.129.935.671
|% 1,46
|
|SISE
|7,33
|2.050.793.891
|% 1,38
|
|GARAN
|9,73
|1.972.197.122
|% 2,10
|
|THYAO
|12,66
|1.830.873.211
|% 2,01
|
|KRVGD
|16,08
|1.657.140.025
|% 1,07
|
|PETKM
|4,86
|2.129.935.671
|% 1,46
|
|ODAS
|3,95
|1.368.316.605
|% 8,22
|
|YKBNK
|3,09
|907.757.463
|% 3,00
|
|SISE
|7,33
|2.050.793.891
|% 1,38
|
|IHLAS
|1,39
|350.918.571
|% 7,75
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8440
|7,8498
|% 0,10
|
|Euro
|9,5486
|9,5544
|% 0,54
|
|Sterlin
|10,4453
|10,4976
|% 1,01
|
|Frank
|8,8047
|8,8577
|% 0,24
|
|Riyal
|2,0823
|2,0927
|% -0,11
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|-1,98
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-2,10
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-14,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|-15,75
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|-7,62
|
|Çeyrek
|741
|758
|-3,81
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,18
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,02
|
|B. Petrol
|50,34
|50,34
|0,36
|
Seans Raporu
17:27
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-
17:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 44 artarak (% 1.41 ) 1, 542
-
17:39XU100
Endeks 1, 390 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 4 üstünde . İşlem hacmi 27, 022.00 milyon TL de
-
17:39ASUZU
Yüzde 5.07 oranında artışla 18.02 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 919, 329 adet işlem
-
17:38BRMEN
Yüzde 5.79 oranında artışla 2.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 313, 518 adet işlem
-
17:37BRSAN
Yüzde 6.22 oranında artışla 19.30 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 115, 214 adet işlem