***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 28.09.2020 Tarihinde Yapılması Planlanan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.09.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Büyükdere Cad., No:171 Metro City A Blok Kat:17 1. Levent/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,2 - Başkanlık Divanına Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,3 - Kayıtlı Sermaye Tebliğinin (II-18.1) 5. Maddesi uyarınca, Şirketimizin mevcut 75.000.000TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000TL'ye çıkarılması ve izninin geçerlilik süresinin 5 yıl (2020-2024) daha uzatılması yönünde karar alınması ve bu amaçla Şirket esas sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 11. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2020 tarih ve 7985 sayılı onayı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.08.2020 gün ve E.56595615 sayılı yazısı izniyle uygun görülen metnin ortakların onayına sunulması,4 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzel yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin belirlenmiş olan "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,5 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 MTRYO Olağanüstü GENEL KURUL GÜNDEMİ İLAN METNİ.pdf - İlan MetniEK: 2 MTRYO OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Esas Sözleşme Onaylanan Tadil Metni-Madde 11.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? HayırYapılmama Nedeni Genel Kurulda toplantı nisabı sağlanamadığından toplantı ertelenmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 MTRYO tutanak erteleme.pdf - TutanakEK: 2 28.09.2020 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 28.09.2020 tarihinde yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, toplantı nisabı sağlanamadığı için ertelenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876918BIST