***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.02.2020 15:15
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820824
BIST
17:14116.911
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 1.268,82
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
117.415
En Düşük
114.453
17:146,1221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0210
|Açılış
|: 6,1210
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
17:146,6205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0344
|Açılış
|: 6,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6211
En Düşük
6,5655
17:14322,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 5,14
|Açılış
|: 322,86
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
323,85
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|33,36
|92.729.259
|% 18,13
|
|DGGYO
|6,57
|40.078.142
|% 15,47
|
|ESCOM
|3,11
|8.895.899
|% 14,34
|
|SAYAS
|3,66
|5.823.118
|% 13,66
|
|ARDYZ
|14,87
|18.390.314
|% 12,74
|
|MIPAZ
|3,07
|160.908.085
|% -13,76
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|HATEK
|8,46
|13.774.170
|% -8,74
|
|RALYH
|7,50
|8.275
|% -6,25
|
|CCOLA
|45,38
|45.273.983
|% -4,94
|
|THYAO
|14,45
|1.658.760.985
|% 0,56
|
|ASELS
|29,00
|1.126.781.227
|% 2,26
|
|KOZAA
|12,47
|685.322.546
|% 10,94
|
|IPEKE
|9,75
|669.860.582
|% 5,86
|
|KRDMD
|2,80
|507.281.651
|% 3,32
|
|EKGYO
|1,55
|356.966.355
|% 1,31
|
|ODAS
|2,11
|407.655.296
|% 2,93
|
|KRDMD
|2,80
|507.281.651
|% 3,32
|
|ALBRK
|1,53
|228.353.341
|% -0,65
|
|IHLGM
|1,23
|174.635.046
|% 4,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8878
|7,9273
|% 0,66
|
|Frank
|6,2071
|6,2445
|% 0,51
|
|Riyal
|1,6266
|1,6347
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.641
|20,92
|
|Altın Gr.
|323
|323
|5,48
|
|Cumhuriyet
|2.143
|2.176
|46,00
|
|Tam
|2.133
|2.186
|46,04
|
|Yarım
|1.031
|1.058
|22,27
|
|Çeyrek
|517
|529
|11,14
|
|Gümüş.Ons
|18,48
|18,53
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,65
|3,65
|0,05
|
|B. Petrol
|58,23
|58,23
|-1,08
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:27VKING
Yüzde 9.64 oranında artışla 3.07 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 317, 525 adet işlem
-
17:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, KOZAL, KRDMD
-
17:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1283, 71 artarak (% 1.17 ) 110, 870
-
17:26
IZTAR, SAYAS, DARDL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:26
TKFEN, GSRAY, EMNIS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında