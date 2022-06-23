***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.06.2022Bildirim İçeriğiEski UnvanMÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONUYeni UnvanMÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM (TL) FONUUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi23/06/2022AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 17/06/2022 tarih ve 12233903-315.04-22956 sayılı izin doğrultusunda Fon unvanına (TL) ibaresi eklenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039017BIST