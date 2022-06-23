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***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

23.06.2022 20:32
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği


***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )

Türkçe
Fon Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2022
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Yeni Unvan
MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM (TL) FONU
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
23/06/2022
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 17/06/2022 tarih ve 12233903-315.04-22956 sayılı izin doğrultusunda Fon unvanına (TL) ibaresi eklenmiştir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039017


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