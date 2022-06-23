***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )Türkçeİç TüzükYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.06.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 17/06/2022 tarih ve 12233903-315.04-22956 sayılı izin doğrultusunda hazırlanan İçtüzükhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039019BIST