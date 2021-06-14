***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.06.2021 15:34
***MZHLD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MZHLD]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MZHLD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942196
BIST
16:551.456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,41
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.456
16:558,4044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0102
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,4108
En Düşük
8,3031
16:5510,1904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0272
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1984
En Düşük
10,0527
16:55503,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,76
|Açılış
|: 503,00
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler16:55
|GSRAY
|3,96
|330.533.464
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,75
|46.703.297
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|53.440.028
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|546.955
|% 9,91
|
|EUKYO
|6,42
|5.198.118
|% 9,56
|
|TKURU
|142,00
|2.369.318
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.063.459
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|5.016.000
|% -9,81
|
|TSGYO
|3,66
|16.591.216
|% -6,63
|
|CLEBI
|217,90
|62.051.037
|% -5,47
|
|THYAO
|14,61
|1.355.091.213
|% 0,14
|
|GARAN
|8,41
|691.262.117
|% -0,59
|
|FENER
|38,70
|611.988.520
|% 3,20
|
|YKBNK
|2,25
|450.745.378
|% -0,88
|
|BOBET
|5,86
|427.118.580
|% 9,53
|
|YKBNK
|2,25
|450.745.378
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,18
|423.755.361
|% -1,80
|
|THYAO
|14,61
|1.355.091.213
|% 0,14
|
|GSRAY
|3,96
|330.533.464
|% 10,00
|
|GARAN
|8,41
|691.262.117
|% -0,59
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4002
|8,4044
|% 0,12
|
|Euro
|10,1854
|10,1904
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,8023
|11,8615
|% -0,04
|
|Frank
|9,2880
|9,3439
|% -0,24
|
|Riyal
|2,2298
|2,2410
|% -0,08
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|-11,99
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-3,76
|
|Cumhuriyet
|3.323
|3.373
|-33,00
|
|Tam
|3.307
|3.392
|-29,12
|
|Yarım
|1.598
|1.641
|-14,09
|
|Çeyrek
|802
|820
|-7,04
|
|Gümüş.Ons
|27,91
|27,94
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,48
|73,48
|0,79
|