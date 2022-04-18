***MZHLD* *EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MZHLD******EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi EPLAS Tahsisli Sermaye Artırımı Kapsamında TAS İşlemlerinin Tamamlanması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler MZHLDDüzeltme Nedeni 0,89 KR küsürat BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusuna uygun olarak düzeltilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.01.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Mevcut Sermaye (TL) 20.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 27.825.600Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEPLS00016 12.000B Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5 19.988.000 7.825.600 39,15149 B Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 20.000.000 7.825.600,000 39,12800Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 28.01.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 08.04.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 7.825.600 TL nominal değerli payların 1 TL nominal değerli pay için 17,89 TL fiyat üzerinden toplam satış hasılatı 140.000.000 TL olacak şekilde şirket ortağımız Mazhar Zorlu Holding A.Ş.'ye tahsisli olarak satılması işlemi 18.04.2022 tarihinde Borsa İstanbul Toptan Alış Satış Pazarı'nda gerçekleşmiş olup, tahsisli sermaye artırımı işlemi tamamlanmıştır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021441BIST