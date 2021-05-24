***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
24.05.2021 11:43
Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Güneş Enerji Santrali
İhaleyi Açan Taraf
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Var
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
10/03/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
24/05/2021
İhale Sonucu
Olumlu
İhale Bedeli
19,70 Kuruş/kWh
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 03.07.2020 tarihli, 31174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin YEKA GES-3 ihalesinde, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Burdur - 2 (15 MW) ihalesi için 19,70 Kuruş/kWh ile en iyi teklifi vererek yarışmayı kazandığı bildirilmiştir. Şirketimiz 15 MW GES lisansı almaya hak kazanmıştır. Bu yarışma ile beraber hak kazanılan YEKA GES - 3 İhalesi lisans toplamı 90 MW olmuştur. YEKA GES-3 İhalesinde katıldığımız ve kalan yarışmalar için de süreç devam etmektedir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937410
BIST
13:521.448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,90
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.457
En Düşük
1.442
13:528,3919
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0235
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
13:5210,2557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0036
|Açılış
|: 10,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
13:52507,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,16
|Açılış
|: 507,92
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler13:52
|TRILC
|42,90
|112.637.103
|% 10,00
|
|MERKO
|6,83
|18.112.911
|% 9,98
|
|SEYKM
|24,94
|27.489.879
|% 9,96
|
|SANFM
|16,70
|6.934.511
|% 9,87
|
|SONME
|42,28
|13.274.410
|% 9,42
|
|DERHL
|8,12
|12.842.575
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|171.705.315
|% -9,95
|
|FRIGO
|22,30
|25.195.495
|% -8,61
|
|JANTS
|81,75
|36.999.092
|% -7,10
|
|ANELE
|3,58
|13.885.217
|% -5,79
|
|GARAN
|8,07
|713.640.265
|% -1,10
|
|ASELS
|15,53
|535.760.398
|% 2,51
|
|KOZAL
|128,50
|490.409.681
|% 0,08
|
|PETKM
|6,37
|400.641.262
|% -1,39
|
|KRDMD
|7,99
|362.310.596
|% -0,50
|
|TSKB
|1,39
|139.389.038
|% 1,46
|
|GARAN
|8,07
|713.640.265
|% -1,10
|
|YKBNK
|2,16
|170.980.188
|% 0,00
|
|KARSN
|4,72
|300.618.041
|% -2,48
|
|PETKM
|6,37
|400.641.262
|% -1,39
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3901
|8,3919
|% -0,28
|
|Euro
|10,2503
|10,2557
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,8270
|11,8863
|% -0,38
|
|Frank
|9,3179
|9,3740
|% -0,19
|
|Riyal
|2,2312
|2,2424
|% -0,27
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|0,46
|
|Altın Gr.
|508
|508
|-1,29
|
|Cumhuriyet
|3.354
|3.405
|14,00
|
|Tam
|3.338
|3.422
|13,42
|
|Yarım
|1.613
|1.655
|6,49
|
|Çeyrek
|809
|828
|3,25
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,71
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|0,01
|
|B. Petrol
|67,59
|67,59
|1,24
|