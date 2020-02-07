***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğünü yapan Sn. İrfan MÜLKOĞLU bugün itibariyle görevinden ayrılmış bulunmaktadır. Yerine atama yapılıncaya kadar bu görevi Yatırımcı İlişkileri personeli Sn.Gökhan KILIÇ yerine getirecektir. Saygılarımızla kamuoyuna duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817697BIST