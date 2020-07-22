***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 22.07.2020 tarihinde Güneş Enerji Santralleri müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, sermayesinin yüzde yüzüne sahip olduğumuz Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. tarafından detayları aşağıda yer alan toplamda KDV dahil 13.753.100 TL (KDV dahil 2.009.835 Amerikan Doları) tutarında ÇATI GÜNEŞ SANTRALİ anahtar teslim yapım sözleşmesi imzalanmıştır.1. Kahramanmaraş'ta Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. ile Yonca İplik San. Tic. A.Ş. arasında ÇATI GÜNEŞ SANTRALİ anahtar teslim yapım işi KDV dahil 7.697.133 TL (KDV dahil 1.124.835 Amerikan Doları) tutarlı sözleşme imzalanmıştır.2. Kahramanmaraş'ta Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. ile Öncü Mutfak Eşyaları San. Tic. Ltd.Şti. arasında ÇATI GÜNEŞ SANTRALİ anahtar teslim yapım işi KDV dahil 6.055.967 TL (KDV dahil 885.000 Amerikan Doları) tutarlı sözleşme imzalanmıştır.Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861265BIST