***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
19.03.2020 18:18
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.11.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanan " Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830843
BIST
18:0585.195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -381,22
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.072
18:056,5488
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0692
|Açılış
|: 6,5440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5491
En Düşük
6,4647
18:057,0105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0638
|Açılış
|: 7,0620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
6,9749
18:05309,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,06
|Açılış
|: 309,77
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,39
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|31.780,30
|1.105.244
|% 10,00
|
|ISFIN
|2,86
|211.296.427
|% 10,00
|
|ISGSY
|3,08
|38.562.301
|% 10,00
|
|MRSHL
|35,20
|525.321
|% 10,00
|
|TUKAS
|8,80
|524.452
|% 10,00
|
|HUBVC
|11,41
|101.182.572
|% -12,70
|
|PGSUS
|26,10
|183.043.065
|% -10,00
|
|MAVI
|30,60
|7.953.421
|% -10,00
|
|ERSU
|1,80
|8.826.664
|% -10,00
|
|LKMNH
|4,25
|918.378
|% -9,96
|
|GARAN
|7,58
|1.041.053.482
|% -5,25
|
|ASELS
|21,10
|828.923.054
|% -2,94
|
|THYAO
|7,94
|743.932.282
|% 0,51
|
|YKBNK
|1,90
|442.966.850
|% -4,04
|
|ISFIN
|2,86
|211.296.427
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,90
|442.966.850
|% -4,04
|
|GARAN
|7,58
|1.041.053.482
|% -5,25
|
|ODAS
|1,18
|130.806.950
|% -1,67
|
|ISGYO
|1,31
|141.133.901
|% 4,80
|
|IHLGM
|0,74
|73.536.502
|% -3,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5642
|7,6021
|% 0,67
|
|Frank
|6,6041
|6,6439
|% -0,93
|
|Riyal
|1,7362
|1,7449
|% 0,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.472
|-14,79
|
|Altın Gr.
|311
|311
|1,18
|
|Cumhuriyet
|2.072
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.055
|2.107
|-23,75
|
|Yarım
|993
|1.019
|-11,49
|
|Çeyrek
|498
|510
|-5,75
|
|Gümüş.Ons
|12,08
|12,13
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|2,54
|2,55
|0,05
|
|B. Petrol
|28,04
|28,04
|3,16
|